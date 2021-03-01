Зеленський привітав Грибаускайте з днем народження

Президент Володимир Зеленський привітав експрезидента Литви Далю Грибаускайте з днем народження та висловив переконання, що її діяльність є прикладом здатності захищати національні інтереси й підтримувати партнерів.

Про це глава Української держави написав у Твітер, повідомляє Укрінформ.

“Даля Грибаускайте є справжнім другом України. За Вашої підтримки наша країна витримала великі виклики. Ваша діяльність є прикладом здатності захищати національні інтереси та підтримувати партнерів. З днем народження!”, - зазначив Зеленський.

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Даля Грибаускайте - президент Литви з 2009 до 2019 років, підтримувала Україну у протистоянні російські агресії, 2018 року була нагороджена українським Орденом Свободи "за надзвичайні особисті заслуги в зміцненні українсько-литовських міждержавних відносин та захисті суверенітету і територіальної цілісності України".

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa