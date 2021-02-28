Зеленський візьме участь у форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя»

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя» 1 березня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційне інтернет-представництво Глави держави.

«Форум відбудеться у Києві 1-3 березня з дотриманням усіх карантинних норм. У заході також візьмуть участь представники Офісу Президента, уряду, парламенту, дипломатичного корпусу країн G7 та профільні експерти», - зазначається в анонсі.

Учасники форуму обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів, а також проєкт нового Кримінального кодексу та перспективи рекодифікації Цивільного кодексу України. Охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.

Окрім того, на полях форуму 1 березня відбудеться підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками у межах Державної програми «Доступна іпотека 7%». У заході візьмуть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник із питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків та родини-позичальники.

Як повідомляв Укрінформ, Глава держави 8 лютого на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який складатиметься з 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання.