Посилення обстрілів на Донбасі: Україна очікує реакції країн-партнерів

Українська делегація в Тристоронній контактній групі очікує реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій на посилення російськими окупантами обстрілів на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це делегація України в ТКГ повідомила у Фейсбуці.

«Вчора, 26 лютого, внаслідок обстрілів російськими військами наших позицій в районі Водяне отримали поранення дев’ять військовослужбовців ЗСУ (ще один військовослужбовець отримав поранення в іншому районі, внаслідок підриву на поки невстановленому вибуховому пристрої), а потім ще один - кульове поранення ноги», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стан поранених задовільний, їм надано медичну допомогу.

«Українська сторона СЦКК надіслала відповідні ноти до СММ ОБСЄ. Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій», - наголошується в повідомленні.

Також в українській делегації поінформували, що мають намір під час засідання ТКГ 3 березня ініціювати обговорення ускладнення ситуації на Донбасі.

Зокрема, на переконання української сторони, обстріл населених пунктів, блокування гуманітарних конвоїв, обстріли об'єктів інфраструктури для створення гуманітарної катастрофи; посилення обстрілів позицій ЗСУ, до яких вдаються окупаційні сили останнім часом, свідчать про намагання їхнього керівництва штучно ускладнити обстановку на лінії фронту та використати це ускладнення для політичних спекуляцій.

«Українська сторона направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ та має намір поставити це питання на обговорення під час наступного засідання ТКГ, яке очікується 3 березня», - йдеться в повідомленні.

При цьому делегація України в ТКГ підкреслила, що російська сторона напередодні відмовилася пропустити 11 вантажівок з гуманітарним вантажем від ООН на окуповану територію, після чого він був відправлений до м. Сєвєродонецьк. «Основа цього вантажу - гігієнічні набори для шкіл та закладів охорони здоров'я, отримання яких має особливе значення в умовах коронавірусної епідемії», - додали в делегації.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 26 лютого, російські окупаційні війська 14 разів порушили режим тиші. Поранень і травмувань зазнали 11 українських бійців.