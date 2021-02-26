Президент змінив склад української делегації у ТКГ

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації для участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Сході України.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, передає Укрінформ. "Увести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Страхову Вікторію Костянтинівну – радника Офісу Президента України як члена делегації, представника України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань... Вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Ю.Свириденко", - йдеться у документі. Читайте також: Зеленський підписав указ про стан виконання рішень РНБО Указ набирає чинності з дня його опублікування.