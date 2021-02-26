«Слуги народу» 1 березня зберуться на засідання: про що говоритимуть

Парламентська фракція «Слуга народу» на засіданні 1 березня планує розглянути законопроєкт №3711-д про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Як передає Укрінформ, про це в Телеграм-каналі написала народний депутат Юлія Гришина.

За її словами, також монобільшість має намір обговорити законопроєкт №3553 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку», який стосується реформування військкоматів та зміни системи військового обліку.

Окрім цього фракція має намір визначитися щодо низки питань, які стосуються грального бізнесу. Йдеться про законопроєкт №4351 «Про внесення змiн до закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», яким серед іншого пропонується усунути існуючі колізії в положеннях закону щодо складу та структури Комісії з регулювання азартних ігор в Україні, а також законопроєкт №2713-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Читайте також: У Раді розповіли про підготовку установчого зібрання Кримської платформи у ПАРЄ

Кадрових питань на засіданні фракції наразі не передбачається.

Згідно з календарним планом роботи парламенту 2 березня розпочнеться черговий пленарний тиждень. За день до цього орієнтовно о 18.00 заплановане засідання фракції «Слуга народу».