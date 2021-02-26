Президент Європейської ради відвідає Україну, Молдову і Грузію

Президент Європейської ради Шарль Мішель здійснить поїздку до України,Молдови і Грузії в період з 28 лютого до 3 березня.

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію оприлюднено на сайті Європейської ради.

«Президент Мішель здійснить поїздку до Молдови, Грузії та України з неділі, 28 лютого, до середи 3 березня… Разом із Президентом Зеленським він відвідає Східну Україну, візьме участь в обговоренні відносин між ЄС і Україною в Києві та зустрінеться з представниками інституцій, залучених до боротьби проти корупції», - йдеться у повідомленні.

До того Шарль Мішель відвідає Кишинів, де зустрінеться із президентом Молдови Маєю Санду. Після цього здійснить переліт до Грузії, де заплановані зустрічі з президентом Саломе Зурабішвілі, керівниками уряду та парламенту.

Зазначається, що в ході згаданих візитів до трьох країн, які мають з ЄС угоди про асоціацію, президент Європейської ради, окрім розвитку двосторонніх відносин, обговорюватиме координацію зусиль у боротьбі з пандемією COVID-19, а також майбутнє програми Східного партнерства.

Як повідомлялося, Шарль Мішель після зустрічі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем 9 лютого анонсував свій візит в Україну та намір відвідати Донбас.