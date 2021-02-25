Генпрокурор: 70 громадянам РФ повідомили підозру за агресію проти України

З 2014 року 70 громадянам РФ повідомлено підозру за розв’язання та ведення агресивної війни проти України.

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова сказала в інтерв’ю Укрінформу.

«З 2014 року зареєстровано близько 30 тисяч кримінальних правопорушень, які пов’язані якраз зі збройною агресією РФ. У нас уже 160 громадянам РФ повідомлено про підозру за відповідні злочини. Також 70 громадянам РФ повідомлено підозру за розв’язання та ведення агресивної війни проти України й пособництво у вчиненні цих дій, причому серед них високопосадовці. Це й міністр оборони РФ, три його заступники, начальник генерального штабу, радник президента РФ, судді конституційного суду РФ. За злочинні дії, пов’язані з окупацією Криму, українським судом заочно засуджено й так званого «уповноваженого представника президента РФ» у так званому «Кримському федеральному окрузі», - сказала вона.

А ще наголосила, що рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) є дуже важливим для держави Україна.

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“Офіс Прокурора МКС визначив низку воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які було вчинено в умовах збройного конфлікту і в Криму, і на території Донбасу, що потенційно можуть бути взяті до розслідування. МКС – це можливість притягнути до відповідальності вище командування РФ за жорстокі акти, вчинені на нашій території. Зараз важко точно сказати, коли саме може бути відкрите повноцінне розслідування, але ми хочемо вірити, що цього року”, - зазначила Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду у грудні 2020 року ухвалив рішення про завершення попереднього вивчення подій в Україні, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму. Завершення попереднього розслідування означає, що за його результатами злочини, які відбулися в Криму та на Донбасі, можуть бути повноцінно розслідувані. Рішення про відкриття повноцінного розслідування фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту має ухвалити судова палата МКС.

Порушення норм міжнародного гуманітарного та кримінального права Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду аналізував з 2015 року. За час збройної агресії Україна доправила до кримінального суду 15 інформаційних повідомлень щодо найтяжчих воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви. Перша – події на Майдані. Друга – Крим та Донбас.

Міжнародний кримінальний суд був заснований на основі Римського статуту. Ратифікація Римського статуту означає поширення компетенції дії МКС на держави, які його ратифікували. На сьогодні це понад 100 країн.

20 січня 2000 року Україна підписала Римський статут МКС, але не ратифікувала. І хоча Україна не є державою-учасницею Статуту, це не завадило їй звернутися до МКС, адже сам Римський статут передбачає таку можливість для країн, які його підписали.

Водночас Росія відкликала свій підпис під Римським статутом. Однак це не перешкоджає переслідуванню російських громадян за злочини, вчинені на території України.