Разумков: Перед центральною та місцевою владою є три ключові виклики

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує, що наразі є три ключові виклики перед центральною та місцевою владою.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав під час виступу на Раді розвитку громад і територій.

«Перший - це коронавірус, і лише поєднуючи зусилля ми зможемо його подолати», - зазначив керівник парламенту.

Другим ключовим викликом, на його думку, є економіка.

«Лише маючи потужні регіони, ми зможемо створити сильну державу. Залучення інвестицій на рівні областей та міст - це не нова позиція. Інвестиції залучаються на місцях та центральному рівні....Цьому сприятиме ухвалений парламентом законопроєкт про інвестнянь», - додав Разумков.

«Третій виклик - це житлово-комунальна сфера та інфраструктура. Ви краще за мене знаєте, в якому стані інфраструктура, що вона потребує відновлення. Комплекс житлово-комунальних послуг у нас, м'яко кажучи, застарілий, і лише спільно ми зможемо виправити цю ситуацію. Так само це приведе до стабілізації ситуації з тарифами», - зауважив Разумков.

При цьому він наголосив, що це не повний перелік.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні відбувається засідання Ради розвитку громад та територій. На ньому представники влади різних рівнів обговорюють суспільно-політичні і соціально-економічні процеси, що відбуваються в державі на регіональному рівні. На заході вже виступив Президент України Володимир Зеленський. Також у ньому беруть участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, члени Кабміну, Верховної Ради, голови обласних державних адміністрацій, голови обласних рад, міські, сільські та голови територіальних громад.