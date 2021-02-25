Кулеба їде до Франції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п’ятницю, 26 лютого, перебуватиме з робочим візитом у Франції, де зустрінеться з главою французького МЗС Жаном-Івом Ле Дріаном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС.

«26 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Французької Республіки. Дмитро Кулеба проведе переговори з міністром європейських і закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, а також зустрінеться з іншими французькими високопосадовцями, представниками бізнесу, медійного та експертного середовища», - ідеться в повідомленні.

За даними МЗС, ключовими темами переговорів будуть розвиток політичного діалогу України та Франції, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, посилення взаємодії в рамках міжнародних організацій, європейська та євроатлантична інтеграція нашої держави.

Планується, що особлива увага буде також приділена протидії російській агресії проти України, безпековій ситуації на сході України та деокупації Криму, дипломатичним зусиллям із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту у рамках Нормандського формату.

Як повідомляв Укрінформ, 23-24 лютого в Україні з робочим візитом перебував міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс.