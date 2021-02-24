Ситник каже, що понад рік не ходив на наради в ОП

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що не відвідував наради в Офісі Президента понад рік.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Уже більше року такі наради не проводять. А, можливо, і проводять, але не за участю НАБУ. Я понад рік не брав участі в таких нарадах", - сказав Ситник.

Він також розповів, що нечасто збирається й Антикорупційна рада при президентові.

"Ця рада допомагає передусім президенту більш глибоко зрозуміти проблематику, яка існує у сфері антикорупційних реформ. Як приклад - одне з останніх питань, які обговорювались, якраз запуск на базі НАБУ, САП і антикорупційного суду кримінальних проваджень в електронний формат (система eCase MS). Це той шлях, яким ідуть більшість цивілізованих країн, який звільняє детективів, прокурорів, адвокатів і суддів від великої кількості паперової непотрібної роботи. Це питання було одним із тих, що обговорювали на цій раді уже за президентства Зеленського. Було ухвалене позитивне рішення. Зараз ми разом з міжнародними партнерами напрацювали і софт, і провели повне тренування детективів, і за великим рахунком готові до запуску цього проєкту. Але для того, щоб він був повноцінно функціонуючим, потрібно внести зміни до законодавства. Сподіваємося, що цей законопроєкт з'явиться або за авторства президента, або когось із депутатів монобільшості, і ми нарешті цей проєкт реалізуємо. Але поки що нових запрошень для участі в Антикорупційній раді не було. Сам порядок денний ради формують в ОП, і періодичність засідань визначається також в ОП", - сказав Ситник.

Він припустив, що відсутність засідань пов'язана із заступником голови ОП Олегом Татаровим, за яким НАБУ вело справу.

Як повідомляв Укрінформ, у Національному антикорупційному бюро наполягають, що повідомили про підозру заступнику керівника Офісу президента у законний спосіб.