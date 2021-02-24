Зеленський чекає президента Литви на 30-річчя Незалежності

Президент Володимир Зеленський подякував Литві за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та запросив взяти участь у заходах із нагоди 30-річчя Незалежності.

Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Литовської Республіки Габріелюсом Ландсбергісом, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Україна має бути членом Євросоюзу. Дякую також за підтримку вступу України до НАТО. Ми розраховуємо, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна має отримати ПДЧ. А в подальшій перспективі ми бачимо себе членами НАТО», – сказав Зеленський.

Він також вважає важливою підтримку позиції Української держави з метою протидії проєкту «Північний потік – 2» та збереження енергетичної безпеки у Європі.

«Хочу подякувати за санкційну політику через тимчасову окупацію Криму, через війну на Донбасі та заради енергетичної безпеки Європи», – зауважив Глава держави.

Водночас він наголосив, що очікує на особисту участь президента Литви в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті Кримської платформи, які відбудуться у Києві в серпні.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 23-24 лютого перебуває в Україні з робочим візитом.

Фото: president.gov.ua