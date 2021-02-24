У трійку лідерів довіри до політиків увійшли Зеленський, Разумков та Тимошенко

Рейтинг довіри до політиків очолює Президент Володимир Зеленський, якому довіряють 44% українців, не довіряють – 54%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 22-23 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

Згідно з опитуванням, порівняно з січнем рівень довіри до Президента зріс з 37% до 44%.

Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 29% і не довіряють – 33% опитаних, ще 32% не знають його.

Очільниці «Батьківщини» Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють – 72% опитаних.

Лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 74%.

Співголові фракції ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють – 60% опитаних, не знають його – 13%.

Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 14%, не довіряють – 52% опитаних, майже третина не чули про такого.

Повідомляється також, що результати опитування показали: 68% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 22% – у правильному, ще 10% – не визначилися. Порівняно з початком лютого зросла кількість тих, хто оцінює напрям розвитку як правильний.

Опитування було проведене серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними опитування Центру Разумкова «Оцінка ситуації в країні, довіра до політиків, електоральні орієнтації громадян (січень-лютий 2021 року)», українці найбільше довіряють Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову (йому довіряють 32% опитаних, однак не довіряють 53%) і Президенту Володимиру Зеленському (відповідно 26,5% і 65,5%).