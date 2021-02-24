З вересня 2020 року керівником САП фактично є Венедіктова – Ситник

Після звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відомством фактично керує генпрокурор Ірина Венедіктова.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У серпні 2020 року керівник САП Холодницький подав у відставку і, починаючи з вересня 2020 року, керівником САП фактично є Генеральний прокурор. Це величезна проблема. Тому що за відсутності постійного керівника САП деякі ключові гарантії незалежності САП від генеральних прокурорів не працюють. Виключно через те, що в.о. керівника САП не має того обсягу повноважень, які має керівник САП. Це стосується формування груп прокурорів у кримінальних провадженнях НАБУ. І я впевнений, що якби все ж таки був керівник САП, то такої нічної зміни Генеральним прокурором групи прокурорів, яка сталася у справі Татарова, не було б. Тому це є величезною проблемою, на чому ми постійно наголошуємо", - зазначив Ситник.

Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого закінчився прийом документів від претендентів на три посади: заступника генпрокурора - керівника САП, заступника керівника САП і начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва підтримки державного обвинувачення та представництва у суді САП.

Конкурс з обрання очільника САП стартував 25 січня.

Заступник генерального прокурора – керівник САП Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року.

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а САП очолював із моменту її створення у 2015 році.