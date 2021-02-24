Кабмін призначив керівників Держкосмосу і зони відчуження

Кабінет Міністрів призначив Володимира Тафтая головою Державного космічного агентства, а Сергія Костюка - головою Державного агентства з управління зоною відчуження.

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за: призначення Тафтая Володимира Володимировича головою Державного космічного агентства України, призначення Костюка Сергія Миколайовича головою Державного агентства України з управління зоною відчуження», - написав Мокан.

Крім того, за його словами, Кабмін визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 26 жовтня 2020-го року №1331 "Про тимчасове покладення обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України на Король". При цьому тимчасово виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України покладено на Сергія Галіцина.

Водночас урядовці погодили призначення Сергія Лубеннікова виконувачем обов'язків директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", Івана Начовного - заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Андрія Ярмольського - першим заступником Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

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Також погоджено призначення Романа Пашнєва заступником голови Миколаївської ОДА, Іванни Смачило - заступницею голови Рівненської ОДА, Вікторії Медвідь - заступницею голови Сумської ОДА, Тараса Савченка - заступником голови Сумської ОДА, а також Романа Семенухи - заступником голови Харківської ОДА.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 22 лютого видав розпорядження, яким поклав виконання обов’язків голови Державного космічного агентства на заступника керівника відомства Володимира Міхеєва.

27 січня уряд звільнив з посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження Сергія Калашника.