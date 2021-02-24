Уряд вніс зміни до Стратегії управління кордонами до 2025 року

Уряд прийняв розпорядження про внесення змін до Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення уряд прийняв на своєму засіданні.

«Проєктом акта пропонується внести зміни до Стратегії інтегрованого управління кордонами, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів від 24 липня 2019 року № 687, з метою приведення її у відповідність до Стратегії національної безпеки України щодо визначення шляхів та інструментів її реалізації», - йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, як уточнюється у порівняльній таблиці до документу, розпорядженням встановлюється, що зважаючи на європейську та євроатлантичну інтеграцію України, ключовим результатом Стратегії (інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року – ред.) є готовність та спроможність до охорони зовнішніх кордонів ЄС у межах держкордону України, після набуття повноправного членства в ЄС.

Також розпорядженням внесені зміни до підпункту «Охорона кордону поза пунктами пропуску» у розділі «Стратегічні цілі та завдання з реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами».

Зокрема, документом встановлено, що одним із завдань реалізації підпункту «Охорона кордону поза пунктами пропуску» є модернізація системи охорони кордону поза пунктами пропуску через держкордон, а саме: оптимізація організаційної структури підрозділів; проведення перерозподілу ресурсів з метою їх раціонального використання; забезпечення розвитку підрозділів швидкого реагування ДПСУ, мобільних груп Держмитслужби та центрів збору і обробки інформації; удосконалення системи технічного спостереження з використанням передових технологій дистанційного контролю, у тому числі безпілотних літальних апаратів, високотехнологічних засобів моніторингу; удосконалення інженерно-технічного облаштування держкордону шляхом прийняття та реалізації відповідних нормативно-правових актів.

Також у підпункті «Охорона кордону поза пунктами пропуску» це розпорядження вносить завдання щодо забезпечення готовності до охорони українсько-російської ділянки держкордону в межах окремих районів Донецької та Луганської областей після відновлення контролю над ним, а саме – планування заходів з відновлення охорони українсько-російської ділянки держкордону в межах окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня Кабмін схвалив Національну стратегію інтегрованого управління кордонами до 2025 року, яка враховує найкращі європейські практики.