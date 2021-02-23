Жовква і посол Італії обговорили доступ України до COVID-вакцин

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

Жовква привітав посла Італії з початком його роботи в Україні, відзначивши високу динаміку двосторонніх контактів у останній рік та успішну взаємодію країн у подоланні наслідків пандемії COVID-19.

У контексті нещодавнього призначення нового уряду Італії на чолі з головою Ради міністрів Маріо Драґі було висловлене сподівання на продовження ефективної співпраці між Україною та Італією з широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного.

Співрозмовники відзначили, що візит Президента України Володимира Зеленського до Італії 7 лютого 2020 року надав значний імпульс розвитку двосторонньої співпраці.

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Відбувся обмін думками щодо заходів політичного діалогу на 2021 рік та подальших кроків з активізації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Італією.

Жовква і Дзадзо також обговорили графік контактів на найвищому рівні цього року.

Жовква подякував послу за незмінну підтримку з боку Італії в питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також підтримку ініціатив нашої держави з поглиблення співпраці з Євросоюзом і НАТО.

Окрема увага була приділена поточній епідемічній ситуації в Україні та Італії і прискоренню доступу України до сертифікованих вакцин проти COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські посольства докладають максимальних зусиль, щоб допомогти Міністерству охорони здоров’я отримати вакцину проти COVID-19.

Фото: ОП