Разумков закрив позачергову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив позачергове засідання парламенту у вівторок, 23 лютого.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

На засіданні парламентарії врахували пропозиції Президента до закону щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби, що передбачає виключення обмежень щодо повноважень в.о. міністра у перші 60 днів роботи.

Закон також передбачає, що протягом шести місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, які обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів у зв’язку з пандемією COVID-19.