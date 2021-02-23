Протидією ідеології Путіна є успішна ліберальна демократія - експосол США в РФ

Ефективною протидією путінській ідеології є становлення успішної ліберальної демократії в Україні.

Таку думку висловив американський дипломат і провідний світовий експерт з питань Росії та зовнішньої політики США, колишній посол США в РФ Майкл Макфол, виступаючи на Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Важливо пам’ятати, що Путін не вважає Україну незалежною державою. На його думку, все це одна цивілізація, одне суспільство, одна імперія... Всі, хто думає не так, як Путін, мають довести, що його погляд неправильний. Найважливішим інструментом стримування подібної ідеології є забезпечення успішної ліберальної демократії в Україні», - наголосив дипломат.

На його думку, немає нічого дієвішого для допомоги ліберальним силам у Білорусі, Молдові чи деінде.

Щодо ставлення США до РФ, то, на переконання Макфола, поступ країни більше визначають не історія та культура, а особистості та інституції.

«Є два аспекти, які багато американських фахівців недооцінює. Перший стосується того, чи є РФ дійсно потужною. Існує думка, що РФ - це не потужна держава, а бензоколонка, яка вдає з себе державу… Гадаю, це помилкове судження. Я говорю про силу інструментів втручання, які є в розпорядженні Росії і якими вона здатна завдати шкоди ліберально-демократичному світу, до якого належить і Україна силам», - наголосив Макфол.

Він також зауважив, що після двох революцій в Україні "немає достатнього поступу", не дуже вдається закріпити здобуті успіхи, і "це розчаровує". Брак консолідації ліберальної демократії в Україні він пояснив тим, що країна має "жахливе сусідство, перебуває у стані війни, зазнала агресії".

Нагадаємо: Київський безпековий форум – це міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки. Він був заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.