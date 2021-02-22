Угода про «відкрите небо» з ЄС на початку березня ще не буде готова до підписання - Кулеба

Підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом під час візиту президента Європейської ради Шарля Мішеля на початку березня до України не відбудеться, оскільки текст документа потребує додаткового технічного погодження.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Анатомія тижня" на "Прямому каналі".

"Ні, ще не можна (очікувати підписання угоди в рамках візиту Ш. Мішеля - ред.). Це абсолютно абсурдна історія про юристів Європейської комісії. Я не бачу в цій історії жодної політики, я бачу лише те, що там теж живі люди... Всі були зосереджені на вирішенні політичних перешкод, пов'язаних з Гібралтаром та Іспанією. Вирішили, всі радісно поаплодували, понеслись вперед на підписання, і в останній момент виявилось, що цей договір так давно, з 2013 року, лежав і чекав на підписання, що там у тексті зашиті посилання на документи Європейської комісії, директиви, які вже не існують. Вони не можуть підписувати те, що не існує. А просто так видалити - це зміна тексту", - сказав Кулеба.

Він додав, що його родичі в Полтавській області у подібних випадках кажуть, що "якось невдобно получилось".

"От це саме те, що сказали в Європейському Союзі: "Вибачте, якось невдобно получилось, але ми обов'язково підпишемо". Я вже махнув на них рукою, кажу: "Ладно, давайте вже, тому що це вже просто смішно", - зазначив очільник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству розповів, що Угоду про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом можуть підписати під час робочого візиту президента Європейської ради Шарля Мішеля до України 2-3 березня. За словами Прем’єра, представники України неодноразово порушували питання якнайшвидшого підписання угоди про спільний авіаційний простір «і бачили готовність це зробити за першої ж можливості».

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.

Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.