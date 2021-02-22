Угода про «відкрите небо» з ЄС на початку березня ще не буде готова до підписання - Кулеба
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Анатомія тижня" на "Прямому каналі".
"Ні, ще не можна (очікувати підписання угоди в рамках візиту Ш. Мішеля - ред.). Це абсолютно абсурдна історія про юристів Європейської комісії. Я не бачу в цій історії жодної політики, я бачу лише те, що там теж живі люди... Всі були зосереджені на вирішенні політичних перешкод, пов'язаних з Гібралтаром та Іспанією. Вирішили, всі радісно поаплодували, понеслись вперед на підписання, і в останній момент виявилось, що цей договір так давно, з 2013 року, лежав і чекав на підписання, що там у тексті зашиті посилання на документи Європейської комісії, директиви, які вже не існують. Вони не можуть підписувати те, що не існує. А просто так видалити - це зміна тексту", - сказав Кулеба.
Він додав, що його родичі в Полтавській області у подібних випадках кажуть, що "якось невдобно получилось".
"От це саме те, що сказали в Європейському Союзі: "Вибачте, якось невдобно получилось, але ми обов'язково підпишемо". Я вже махнув на них рукою, кажу: "Ладно, давайте вже, тому що це вже просто смішно", - зазначив очільник МЗС.
Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству розповів, що Угоду про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом можуть підписати під час робочого візиту президента Європейської ради Шарля Мішеля до України 2-3 березня. За словами Прем’єра, представники України неодноразово порушували питання якнайшвидшого підписання угоди про спільний авіаційний простір «і бачили готовність це зробити за першої ж можливості».
Європейський спільний авіаційний простір (САП) – це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.
Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.