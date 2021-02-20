Рада збереться позачергово 23 лютого

Голова Веховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 23 лютого позачергового пленарного засідання парламенту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ВР.

“Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 12 годину 23 лютого 2021 року, на якому розглянути Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведения конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями Президента України від 18 лютого 2021 року (ресстр. № 4531)”, - йдеться у документі.

Зазначається, що позачергове засідання скликано “у зв’язку з вимогою Президента України”.

Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що парламент має намір 23 лютого провести позачергове засідання, на якому планується розглянути пропозиції Президента до закону про конкурси на держслужбу.

Верховна Рада 16 лютого ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4531 щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби. Документ передбачає, що протягом шести місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, які обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів у зв’язку з пандемією COVID-19.

Читайте також: На нараді у Зеленського обговорили стратегію реінтеграції Донбасу та зміцнення нацбезпеки

Крім цього, згідно із законом, якщо посада міністра є вакантною більш як 60 днів, одна і та сама особа, яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра більш як 30 днів.

Водночас законодавці заборонили покладати обов'язки міністра на особу, кандидатура якої на відповідну посаду була відхилена Верховною Радою поточного скликання.

18 лютого Президент наклав вето на цей закон. В ОП поінформували, що Президент просить ВР вилучити із закону про відновлення конкурсів на посади держслужби норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.