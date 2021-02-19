Рада усунула колізію у законодавстві про конфлікт інтересів у місцевих радах

Верховна Рада підтримала пропозиції Президента до законопроєкту «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, усунувши колізію у законодавстві про конфлікт інтересів у місцевих радах.

Як передає кореспондент Укрінформу, законопроєкт №3034 а підтримали 287 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що в законах, які регулюють конфлікт інтересів, є колізія. З одного боку закон «Про місцеве самоврядування» дозволяє брати участь в ухваленні рішення (в умовах конфлікту інтересів) у разі самостійного публічного оголошення про це, а з іншого – ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 35 закону «Про запобігання корупції» забороняє особі брати участь в ухваленні рішення після повідомлення про конфлікт інтересів.

Законопроєктом, який надійшов на підпис главі держави, пропонувалося викласти у новій редакції ч. 1 ст. 59-1 закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та визначити, що врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Водночас Президент у пропозиціях до закону зазначає, що законом не врегульовано конфлікт інтересів у діяльності голів обласних, районних, районних у містах рад.

Відтак пропозиції Володимира Зеленського, які були підтримані депутатами, встановлюють майже повну заборону на голосування в умовах конфлікту інтересів на сесії відповідної ради для діяльності голів обласних, районних, районних у містах рад, а також для сільського, селищного, міського голови, секретаря, депутатів сільської, селищної, міської ради та голів обласних, районних, районних у містах рад.

При цьому названі особи можуть брати участь у голосуваннях відповідних рад, якщо наявна загроза втрати їхньої повноважності (не можуть ухвалювати рішення - ред.).

Як повідомляв Укрінформ ветований главою держави закон щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів було ухвалено 3 грудня. За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат.

Законопроєкт про внесення змін до статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів був зареєстрований ще 27 серпня 2020 року вісьмома депутатами з різних фракцій.