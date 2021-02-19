ЦВК зареєструвала вже дев'ять кандидатів на довиборах у Раду

Центральна виборча комісія зареєструвала Артема Марчевського кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) на проміжних виборах 28 березня від партії “Опозиційна платформа – За життя”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“ЦВК зареєструвала Артема Марчевського кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя”, - ідеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що раніше вже зареєстрували вісьмох кандидатів у народні депутати України: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна – в ОВО № 50, Михайла Ноняка, Олександра Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського та Юрія Юрченка – в ОВО № 87.

Водночас Громадянська мережа ОПОРА повідомила, що зареєстрований кандидатом у нардепи Артем Марчевський є генеральним продюсером телеканалу “112”. Рішення про його реєстрацію підтримали 11 членів ЦВК, 4 - утримались.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата в округах №87 та № 50.

Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати триватиме до 25 лютого включно.

Вибори у 87-му окрузі на Прикарпатті відбудуться через складання повноважень народним депутатом із фракції "Слуга народу" Зіновієм Андрійовичем у зв’язку з обранням його міським головою міста Надвірна.

Вибори в окрузі на Донеччині призначені після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.