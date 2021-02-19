США і Євросоюз нагадали Росії, що «Мінськ» складається з трьох документів

Місії США та ЄС в ОБСЄ нагадали, що Мінські домовленості, підписантом яких є Росія, складається з трьох документів – Мінського протоколу, Мінського меморандуму та Мінського пакета заходів.

Як передає Укрінформ, про це делегації Сполучених Штатів та Євросоюзу заявили під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський пакет заходів від 12 лютого 2015 р. у сумі є "Мінськими домовленостями". Вони залишаються ключем до дипломатичного врегулювання керованого Росією конфлікту на Сході України", - заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ Кортні Остріен.

Американська дипломатка також додала, що втілення Мінських домовленостей на практиці є завданням Тристоронньої контактної групи (ТКГ), яка складається з трьох сторін: Росії, України та ОБСЄ як посередника. "Це – беззаперечні факти" – зазначила Кортні Остріен.

Очільниця місії США при ОБСЄ також вказала на те, що замість конструктивної участі у ТКГ та виконання Мінських домовленостей Росія неправдиво стверджує, що вона, нібито, є неупередженим посередником, а не стороною конфлікту. "Замість того, щоб проявити політичну волю та вживати заходів для захисту “доль реальних людей”, Росія натомість виступає із незв’язними лекціями на тему Пакету заходів, щоб відвернути увагу від своєї агресії проти України", - заявила дипломат.

Про те, що Мінські домовленості складаються з трьох документів, підписи під якими поставила Росія, нагадали і в делегації Євросоюзу при ОБСЄ.

"Як також було підкреслено під час Ради асоціації, ЄС закликає сторони виконувати Мінські домовленості, які складаються з Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року та Мінського пакета заходів від 12 лютого 2015. Ми підкреслюємо відповідальність Росії як сторони, яка підписала Мінські домовленості, і закликаємо Росію виконувати положення, щодо яких вона зобов’язалася", - йдеться у виголошеній під час засідання заяві ЄС.

Заяви делегацій США та ЄС при ОБСЄ прозвучали на тлі невдалої спроби Росії просунути маніпулятивну заяву від імені Постійної ради ОБСЄ щодо Мінських домовленостей.

Як повідомляв Укрінформ, російські дипломати намагалися подати кремлівські наративи щодо мирного врегулювання в Україні від імені одного з двох постійних директивних органів ОБСЄ – Постійної ради. З цією метою минулого тижня серед країн-учасниць російською стороною був поширений проєкт рішення Постійної ради "Заява на підтримку імплементації резолюції РБ ООН 2202" – формально з нагоди 6-ї річниці ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН 2002 (2015), у якій міститься підтримка Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей.

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Як заявив у коментарі кореспонденту агентства очільник місії України при ОБСЄ Євгеній Цимбалюк, поширений російською делегацією проєкт був "виключно пропагандистським текстом, просякнутим кремлівськими наративами". За словами дипломата, окрім різноманітних маніпуляцій, у запропонованому тексті містилося також багато "російських формулювань, які не є прийнятними для нас і не відображають фактичний стан справ".

Зокрема, у запропонованому російською стороною проєкті заяви Комплекс заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 р. представлявся як нібито "єдиний документ, навколо якого має відбуватися процес мирного врегулювання". Українська делегація, зі свого боку, відразу наголосила, що поруч з Комплексом заходів обов’язково слід розглядати також Мінський протокол та Мінський меморандум, які разом складають Мінські домовленості.

Як відомо, фактична контактна лінія зіткнення на Донбасі відрізняється від тієї, що зафіксована у підписаному Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року, оскільки після підписання документа російські окупаційні сили захопили додаткові території.