Глави МЗС України та Естонії обговорили політику Євросоюзу щодо Росії

Міністри закордонних справ України та Естонії Дмитро Кулеба і Єва-Марія Лійметс обговорили політику ЄС щодо Російської Федерації напередодні засідання Ради міністрів ЄС, присвяченого цій темі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами першої телефонної розмови очільників зовнішньополітичних відомств.

Кулеба відзначив два ключових факти, які не дозволяють говорити про можливу зміну підходів.

“Перший факт: Москва не зробила жодного конструктивного кроку назустріч нормалізації відносин, не дала жодних підстав говорити про зміну чинних п’яти принципів політики ЄС щодо Росії. Другий факт: зберігаючи конструктивну налаштованість, ЄС має бути готовим підвищувати ціну для Росії за порушення міжнародного права та прав людини”, - зауважив міністр.

Він висловив переконання, що санкційні механізми ЄС за порушення прав людини мають застосовуватися як до винних у репресіях проти опозиції та мирних протестувальників у Росії, так і до винних у злочинних діях РФ у тимчасово окупованому Криму.

Кулеба поінформував співрозмовницю щодо безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та подякував Естонії за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також режиму санкцій ЄС проти РФ.

Очільник МЗС привітав рішення Естонії долучитися до Кримської платформи і підтвердив запрошення Президента України Володимира Зеленського Президентці Естонії Керсті Кальюлайд відвідати її інавгураційний саміт.

Кулеба відзначив позитивний досвід співпраці України та Естонії у протидії загрозам міжнародному миру та безпеці під час непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН, висловив впевненість у подальшій тісній співпраці.

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Сторони також обговорили підготовку до другої Глобальної конференції з питань свободи ЗМІ (GCMF21), яка відбудеться цьогоріч в Естонії та погодилися, що однією з її важливих тем має стати боротьба з дезінформацією, зокрема на основі досвіду, який Україна набула за роки успішної протидії російській пропаганді.