Разумков підтвердив можливість позачергової Ради наступного тижня

Верховна Рада може зібратися на початку наступного тижня на позачергове пленарне засідання.

Як передає Укрінформ, про це спікер парламенту Дмитро Разумков сказав у коментарі телеканалу «Рада».

«Швидше за все, наступного тижня буде позачергова сесія. До мене звернулися колеги з тим, щоб видати їм підписні листи. Вони вже можуть їх отримати в Апараті парламенту і почати збір підписів. Як тільки підписи з’являться - не пізніше, як у триденний строк, скликається позачергове засідання. Я думаю, що це відбудеться швидше», - сказав Разумков.

Голова ВР підтвердив, що на позачерговому засіданні планується розглянути вето Президента України Володимира Зеленського стосовно законопроєкту про відновлення конкурсів на державній службі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що позачергове засідання парламенту планується на 12.00 вівторка, 23 лютого. Його колега Юлія Гришина додала, що цього дня мають намір розглянути пропозиції Президента до закону щодо відновлення конкурсів на державну службу.

Президент Володимир Зеленський 18 лютого ветував ухвалений парламентом 16 лютого Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Глава держави проситьвилучити із закону норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.