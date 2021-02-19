Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту в п’ятницю, 19 лютого.

Як передає кореспондент Укрінформу, на сьогоднішньому засіданні депутати після Години запитань до уряду ухвалили у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі", який необхідний для інтеграції енергосистеми України до ЄС.

Крім цього, парламентарі підтримали впровадження пільгової ставки ввізного мита на товари, які не виробляються в Україні, а також схвалили у першому читанні можливість підтримки молодих фермерів за рахунок коштів державного бюджету і схвалили законопроєкт про посилення соціального захисту осіб та дітей з інвалідністю.

Водночас низку законопроєктів було відправлено на доопрацювання.

Згідно з календарним планом, депутати продовжать роботу у пленарному режимі 2 березня. Однак не виключено, що 23 лютого парламентарі зберуться на позачергове засідання для розгляну пропозицій Президента до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".