На Банковій анонсували брифінг Данілова після засідання РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов у п’ятницю проведе брифінг за підсумками засідання РНБО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

“У п’ятницю, 19 лютого, о 17:30 (орієнтовно) за результатами засідання Ради національної безпеки й оборони України відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова”, - поінформували в ОП.

Брифінг відбудеться в пресцентрі Офісу Президента.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Рада безпеки й оборони анонсувала на 19 лютого засідання Радбезу.

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В ОП пояснили, що засідання заплановане для ухвалення рішень, спрямованих на усунення загроз національній безпеці держави.