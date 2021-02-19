На Банковій анонсували брифінг Данілова після засідання РНБО
Укрінформ
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов у п’ятницю проведе брифінг за підсумками засідання РНБО.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
“У п’ятницю, 19 лютого, о 17:30 (орієнтовно) за результатами засідання Ради національної безпеки й оборони України відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова”, - поінформували в ОП.
Брифінг відбудеться в пресцентрі Офісу Президента.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Рада безпеки й оборони анонсувала на 19 лютого засідання Радбезу.
В ОП пояснили, що засідання заплановане для ухвалення рішень, спрямованих на усунення загроз національній безпеці держави.