Лапутіна заявляє про недофінансування Мінветеранів

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє про недостатній бюджет у міністерства.

Про це вона заявила під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Бюджет, який є у Мінветеранів, надзвичайно малий на всі проєкти. Тому зараз ми готуємо проєкти змін до бюджету", - сказала Лапутіна.

Вона попросила депутатів підтримати збільшення бюджету для міністерства, бо "реалізовувати політику щодо захисту ветеранів з таким бюджетом дуже важко".

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Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів на державному рівні ініціює запровадження Інституту ветеранського омбудсмена.