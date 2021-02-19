Лапутіна заявляє про недофінансування Мінветеранів
Укрінформ
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє про недостатній бюджет у міністерства.
Про це вона заявила під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.
"Бюджет, який є у Мінветеранів, надзвичайно малий на всі проєкти. Тому зараз ми готуємо проєкти змін до бюджету", - сказала Лапутіна.
Вона попросила депутатів підтримати збільшення бюджету для міністерства, бо "реалізовувати політику щодо захисту ветеранів з таким бюджетом дуже важко".
Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів на державному рівні ініціює запровадження Інституту ветеранського омбудсмена.