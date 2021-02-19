Рада проведе годину запитань до уряду і розгляне законопроєкт про «інвестнянь»

Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе годину запитань до уряду і розгляне у другому читанні президентський законопроєкт про «інвестнянь».

Як передає Укрінформ, про це сказано у порядку денному пленарного засідання, оприлюдненому на сайті парламенту.

Пленарне засідання депутати розпочнуть з години запитань до уряду.

Крім цього парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкти №3526 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій», №2063 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист», №3901 «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільні дороги», №3911 «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян».

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Ще депутати планують розглянути деякі законопроєкти у першому читанні. Серед них №4225 «Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища», №№4351, 4351-1, 4351-2 «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», №3715 «Про внесення змін до розділу X «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель), №4265 «Про державну реєстрацію геномної інформації людини», №№4335, 4335-1 «Про обіг цивільної зброї та бойових припасів до неї», законопроєкти, які стосуються виконання рішень Європейського суду з прав людини і соціального страхування.

У повторному першому читанні депутати розглянуть законопроєкти №3711-д «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» та №3364-1д про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сертифікації оператора системи передачі.

Завершити пленарний тиждень депутати планують традиційно виступами у різному.