Зеленський просить усунути колізію в законі про Фонд соцзахисту людей з інвалідністю

Президент Володимир Зеленський просить парламент виправити юридичну колізію в проголосованому законі про перейменування Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю в частині набуття чинності одного з положень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент Володимир Зеленський звертається до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням невідкладно виправити юридичну колізію, виявлену в Законі «Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю», та розглянути його в позачерговому порядку", - йдеться у повідомленні.

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За даними Офісу Президента, проголосований документ містить юридичну колізію, яка полягає в тому, що одне з його положень (про набрання чинності з 1 січня 2021 року) не відповідає Конституції України, оскільки передбачає, що закон набуває чинності до його офіційної публікації. У цьому зв'язку Міністерство юстиції запропонувало накласти на закон технічне вето.

В ОП зазначили, що Зеленський вкрай стурбований цією юридичною колізією, оскільки вважає цей закон надзвичайно важливим для забезпечення суспільної справедливості щодо соціального захисту людей з інвалідністю.

«Соціально справедливе суспільство, де кожен почувається безпечно, передбачає турботу про менш захищених людей. Я вкрай стурбований тим, що закон вимагає технічного ветування, інакше він може бути скасований через те, що суперечить конституційним нормам. Ми цього не допустимо – люди з інвалідністю обов’язково матимуть захист, закріплений законом України», – зауважив Президент.

В ОП поінформували, що закон буде повернуто до парламенту для термінового доопрацювання.

Як повідомлялося, Верховна Рада 27 січня ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю".

Законом назву Фонд соціального захисту інвалідів змінено на назву Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.