Справу про заочне слідство щодо Януковича відклали до 1 березня

Печерський райсуд міста Києва переніс розгляд клопотання щодо надання дозволу на здійснення заочного слідства у справі щодо організації розстрілів активістів Євромайдану щодо експрезидента Віктора Януковича на 1 березня.

Про це оголосила слідча суддя, передає кореспондент Укрінформу.

“Слідчий суддя ухвалив: оголосити перерву в судовому засіданні до 1 березня 2021 року”, - сказала суддя.

На цьому засіданні не було захисників Януковича.

Раніше у четвер адвокати експрезидента, як повідомляла ГО “Адвокатська дорадча група”, не прийшли на інше засідання щодо Януковича - на розгляд апеляції на заочний арешт Януковичу в Київському апеляційному суді в справі про узурпацію влади, оскільки не з'явились адвокати підозрюваного.

Як повідомлялося, 23 грудня минулого року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка у справі про заочне слідство щодо Януковича стосовно організації розстрілів активістів Євромайдану.