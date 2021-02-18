Радник Єрмака виступає за створення нацагентства з контрпропаганди

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що для ефективної контрпропаганди потрібна робота структури на кшталт національного агентства стратегічних комунікацій, яке інтегруватиме модераційні функції з єдиного голосу всередині країни.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", повідомляє Укрінформ.

"Я бачу інфраструктуру трохи інакше, ніж вона будувалася. Я бачу це як національне агентство стратегічних комунікацій, припустимо, що, наприклад, буде інтегрувати у себе саме модераційні функції з єдиного голосу всередині країни, з контрпропаганди", - сказав Подоляк.

Він пояснив, що все, що стосується фінансування окремих проєктних робіт, то вони переходять на аутсорс, наймаються піар-компанії або медійні компанії, які можуть займатися розробкою конкретних пакетів заходів протидії.

Читайте також: МКІП планує створити Центр протидії дезінформації для боротьби з фейками РФ

"Ти модеруєш, а на аутсорсі роблять продукт", - додав радник очільника ОП.

Він зауважив, що, починаючи з 2015 року, держава досить активно інвестувала ресурси в контрпропагандистські інститути, але є питання в тому, як вони витрачалися.

На коментар журналіста, що "держава інвестувала "у лоб", рядком в бюджеті, а так не має бути", Подоляк відповів: "Частково так має бути, бюджет повинен мати оплачені інформаційно-захисні інструменти".

Як повідомлялося, раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив про необхідну політику "єдиного голосу" для представників влади та обов'язкову практику фактчекінгу для журналістів в Україні.