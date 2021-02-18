Радник Єрмака виступає за створення нацагентства з контрпропаганди
Про це він заявив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", повідомляє Укрінформ.
"Я бачу інфраструктуру трохи інакше, ніж вона будувалася. Я бачу це як національне агентство стратегічних комунікацій, припустимо, що, наприклад, буде інтегрувати у себе саме модераційні функції з єдиного голосу всередині країни, з контрпропаганди", - сказав Подоляк.
Він пояснив, що все, що стосується фінансування окремих проєктних робіт, то вони переходять на аутсорс, наймаються піар-компанії або медійні компанії, які можуть займатися розробкою конкретних пакетів заходів протидії.
"Ти модеруєш, а на аутсорсі роблять продукт", - додав радник очільника ОП.
Він зауважив, що, починаючи з 2015 року, держава досить активно інвестувала ресурси в контрпропагандистські інститути, але є питання в тому, як вони витрачалися.
На коментар журналіста, що "держава інвестувала "у лоб", рядком в бюджеті, а так не має бути", Подоляк відповів: "Частково так має бути, бюджет повинен мати оплачені інформаційно-захисні інструменти".
Як повідомлялося, раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив про необхідну політику "єдиного голосу" для представників влади та обов'язкову практику фактчекінгу для журналістів в Україні.