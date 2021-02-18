Гетманцев розповів, як «слуги» голосуватимуть щодо обігу зброї

Народні депутати з фракції партії "Слуга народу" під час голосування щодо законопроєкту про обіг цивільної зброї керуватимуться власними переконаннями.

Про це журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат з цієї фракції Данило Гетманцев, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На фракції ми домовилися голосувати вільно. По-перше, прийнято рішення, що його (законопроєкту про обіг цивільної зброї - ред.) треба виносити в зал і розглядати... Ми винесемо його в зал і розглянемо, але кожен буде голосувати виходячи зі своїх переконань", - сказав депутат.

Сам Гетманцев вважає, що легалізація короткоствольної зброї наразі не на часі.

"Я буду голосувати проти цього закону саме зважаючи на цю норму, хоча загалом закон приймати можна, якщо виключити це положення", - зазначив він.

Народний депутат додав, що не впевнений у розгляді цього законопроєкту в четвер.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроєкти щодо обігу цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів і рекомендував ухвалити за основу проєкт закону №4335 «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї».