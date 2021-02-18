Звіт Венедіктової, «інвестняні», євробляхи: що сьогодні розгляне Рада

Верховна Рада на пленарному засіданні 18 лютого планує розглянути президентський законопроєкт №3761 «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями», а також заслухає звіт Генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Як передає Укрінформ, про це сказано у порядку денному пленарного засідання, оприлюдненому на сайті парламенту.

Звіт генпрокурорки запланований на початку засідання. Після нього парламентарії планують призначити двох суддів Конституційного суду.

Крім цього, депутати мають намір розглянути у другому читанні законопроєкти №3526 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій», №2063 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист», №3055 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)», №3901 «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільні дороги», а також у повторному другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії)», №3911 «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян».

Також, серед іншого, у порядку денному заплановано розгляд у першому читанні законопроєктів №4643-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби» та пов’язаного з ним 4644-д «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України» (щодо тимчасової легалізації авто на єврономерах на пільгових умовах), №4046 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств», №4364 «Про платіжні послуги», №4535 «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост», №4225 «Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища».

Крім цього, парламентарії мають намір визначитися щодо законопроєктів №№4535 та 4535-1 «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї». Попередньо планувалося, що законопроєкти будуть відправлені на повторне перше читання.