Венедіктова прозвітує сьогодні у Верховній Раді

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова сьогодні зробить звіт на пленарному засіданні Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту.

Згідно з цією інформацією, генпрокурор звітуватиме перед депутатами на початку пленарного засідання, орієнтовно о 10.00.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого генпрокурор звітувала на засіданні правоохоронного комітету парламенту. Серед іншого, вона висловила думку, що у березні 2021 року реформа прокуратури буде завершена. Венедіктова також розповіла про перебіг конкурсу на заміщення керівних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Питання звіту Венедіктової перед депутатами на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій та голів комітетів порушила віцеспікер Олена Кондратюк у зв’язку з розслідуванням справ Майдану. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що такий звіт відбудеться, але не уточнив дати.

Фото: Офіс генпрокурора