Разумков закрив засідання Ради
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.
Пленарне засідання Верховної Ради України / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ
Як повідомляв Укрінформ, народні депутати на засіданні 17 лютого схвалили Заяву Верховної Ради України у зв'язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності.
У першому читанні було ухвалено законопроєкт №2164, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу, зокрема щодо спрощення процедур спеціального досудового розслідування і заочного засудження осіб, які вчинили злочини і переховуються від правосуддя за межами України чи на окупованих територіях.
Верховна Рада також ухвалила в першому читанні законопроєкт №3010 "Про приватну детективну діяльність", який передбачає законодавче врегулювання здійснення приватної детективної діяльності.