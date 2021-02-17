Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту в середу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

Пленарне засідання Верховної Ради України / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати на засіданні 17 лютого схвалили Заяву Верховної Ради України у зв'язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності.

У першому читанні було ухвалено законопроєкт №2164, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу, зокрема щодо спрощення процедур спеціального досудового розслідування і заочного засудження осіб, які вчинили злочини і переховуються від правосуддя за межами України чи на окупованих територіях.

Верховна Рада також ухвалила в першому читанні законопроєкт №3010 "Про приватну детективну діяльність", який передбачає законодавче врегулювання здійснення приватної детективної діяльності.