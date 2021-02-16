Розслідування катастрофи МН17 продовжать до 1 серпня – Рада ратифікувала угоду

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про подальше розслідування причин авіакатастрофи малазійського Боїнга.

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 300 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці, схвалення проєкту Закону "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2021 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року" (№0077) дозволить ратифікувати Угоду між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2021 року строку дії Угоди між Україною та Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року, що сприятиме дальшому проведенню за участю нідерландської сторони розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії «Малазійські авіалінії», що сталася на території України 17 липня 2014 року.

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між міністрами закордонних справ України та Королівства Нідерландів від 24 липня 2014 року, українська сторона передала нідерландській стороні повноваження щодо проведення розслідування причин та наслідків авіаційної катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії «Малазійські авіалінії».

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Фото: ЕРА