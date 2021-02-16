Японці асоціюють з Україною здебільшого Чорнобиль і війну з РФ — експерти

Україну мало знають у Японії, серед упізнаваних об’єктів жителі цієї країни називають Софійський собор, Майдан, фільм Олександра Довженка “Земля”, борщ і козаків.

Такі дані експертного дослідження презентував директор Українського інституту Володимир Шейко на форумі “Азійська стратегія в дії. Роль українсько-японської співпраці”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Шейка, дослідження, яке завершилося наприкінці минулого року, проводилося методом глибинних інтерв’ю експертів у сімох секторах, де працює чи може працювати культурна дипломатія України в Японії.

“Україну мало знають у Японії, і через це у респондентів, вважають вони, не виникає якихось стійких культурних асоціацій про Україну”, - сказав Шейко.

Він пояснив, що немає речей у культурі чи у гуманітарній сфері, які б неодмінно асоціювалися в японців з Україною. Якщо ж є асоціації з Україною і є, то це здебільшого Чорнобиль - через спільність досвіду через аварію на АЕС "Фукусіма-1", війна з Росією та Крим, привітні й гостинні люди, мальовнича природа, смачна їжа, музика, балет.

Директор Українського інституту розповів, що експертам також представили перелік 72 культурних феноменів, явищ і постатей української культури, проте їхня впізнаваність виявилася низькою. Серед ідентифікованих - Софійський собор, Майдан, фільм Олександра Довженка “Земля”, борщ, козаки.

Водночас Шейко підкреслив, що нині є велике поле можливостей для розвитку культурної дипломатії між Україною та Японією.

“У нас є багато спільних тем, які варто спільно розробляти, і це завжди має відбуватися в діалозі, а не односторонній промоції української культури. Завжди потрібно чути те, що про нас хотіли б або цікаво було б почути респондентам, аудиторіям, партнерам у Японії”, - наголосив керівник Українського інституту.