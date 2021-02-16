Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, парламентарії на засіданні схвалили Звернення Верховної Ради до урядів та парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політичних в’язнів – громадян України.

Окрім того, було ухвалено закони щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби та ратифіковано низку міжнародних документів.