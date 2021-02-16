Україна впевнена у позиції Японії щодо санкцій проти Росії — Єнін

Україна абсолютно впевнена у позиції Японії щодо збереження у повному обсязі санкцій проти Росії до виконання російською стороною всіх умов для їх скасування.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін у виступі на форумі «Азійська стратегія в дії. Роль українсько-японської співпраці», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми постійно підтримуємо діалог з широкого кола питань з нашими японськими партнерами, і ми абсолютно впевнені в позиції наших японських друзів з питання санкцій – до того моменту, поки російська сторона не виконає всіх належних передумов для повернення тимчасово окупованих територій, для відновлення миру на Донбасі, про послаблення санкцій наразі не йдеться», - сказав Єнін.

Читайте також: Росія заявляє про готовність розірвати відносини з ЄС

Він додав, що Україна веде діалог з усіма міжнародними партнерами стосовно збереження санкцій проти Росії. У цьому контексті дипломат нагадав, що нещодавно рішення продовжити на три наступних роки санкційний режим проти юридичних та окремих фізичних осіб РФ ухвалив уряд Австралії.

Посол Японії в Україні Такаші Кураі своєю чергою запевнив, що «ніколи не було жодних серйозних переговорів про те, щоб скасувати санкції проти РФ».