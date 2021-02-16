Рада повернулася після перерви – Разумков збирав голів фракцій

Народні депутати повернулися до роботи в сесійній залі парламенту після позачергової перерви.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Парламентарії розпочали роботу над проєктом постанови №4655 про Звернення Верховної Ради до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політичних в’язнів – громадян України.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в пленарному засіданні парламенту. Він зібрав голів депутатських фракцій та груп у своєму кабінеті.

Спікер не уточнював, які фракції вимагали перерву та її причини.

Перед цим голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни ВР заявила, що має намір попросити оголосити перерву в засіданні парламенту. Вона зазначила, що хоче зібрати усіх лідерів фракцій і наполягти на негайному голосуванні за законопроєкт №4680 "Про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" (щодо спрямування природного газу накопиченого у неопалювальний період та вітчизняного видобутку на потреби населення)".