Разумков відкрив засідання Ради, у залі - 234 депутати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив засідання парламенту у вівторок.

Як передає кореспондент Укрінформу, у залі зареєстровано 234 народні депутати.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на засіданні у вівторок має намір схвалити Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації АР Крим та Севастополя, порушень прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях та щодо звільнення політичних в’язнів – громадян України.

Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні законопроєкту №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення".

У другому читанні планується розгляд законопроєкту №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".

Крім того, парламентарії мають намір у другому читанні розглянути проєкт закону №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

До порядку денного включено також проєкт закону №3010 "Про приватну детективну діяльність".

У другому читанні планується розглянути законопроєкт №3911 "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

Порядок денний включає низку проєктів щодо ратифікації міжнародних документів.