Порушення «тиші» на Донбасі: Україна ініціює у ТКГ обговорення дій окупантів

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відбудеться 17 лютого в режимі відеоконференції.

Як передає Укрінформ, графік засідань оприлюднила у Фейсбуці Українська делегація для участі в ТКГ.

Як зазначається, чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за наступним графіком: 16 лютого - відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи; 17 лютого - відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

На порядку денному засідань - імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту, забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, продовження розробки плану спільних кроків. Окрім того, буде обговорюватися відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя, обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій та відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

"Окремо буде поставлене питання щодо численних порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ", - поінформували у делегації України.

Як повідомляв Укрінформ, попереднє засідання ТКГ відбулось 3 лютого в режимі відеоконференції.