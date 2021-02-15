Скорочення повноважень ОАСК: у Раді зареєстрували пакет законопроєктів Зеленського

У Верховній Раді зареєстровано пакет законопроєктів Президента України Володимира Зеленського щодо реформування судової системи, які серед іншого передбачають скорочення повноважень Окружного адміністративного суду міста Києва.

Як передає Укрінформ, з посиланням на сайт парламенту, законопроєкти №5067 про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції, №5068 щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, №5069 щодо відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя зареєстровано в понеділок.

Тексти законопроєктів наразі відсутні на сайті парламенту.

Раніше пресслужба глави держави повідомила, що Зеленський запропонує Верховній Раді підтримати три законопроєкти щодо врегулювання окремих питань судової системи.

У разі ухвалення першого законопроєкту всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані Верховному Суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика Палата Верховного Суду.

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Таке врегулювання підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями суб'єктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК.

Другий законопроєкт передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Третім законопроєктом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.