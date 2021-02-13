Зеленський 14-15 лютого відвідає з офіційним візитом ОАЕ

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба глави держави.

Передбачено, що Президент України проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віцепрезидентом, прем’єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої політичної, торговельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів, поінформували в пресслужбі.

Перша леді України у межах розвитку напрямку «культурна дипломатія» зустрінеться з міністром культури та молоді Об’єднаних Арабських Еміратів Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, представниками дирекції Дубайської опери та ключових історичних і культурних пам’яток Абу-Дабі.

Фото: ОП