США можуть відіграти одну з ключових ролей у досягненні миру на Донбасі – Єрмак

США можуть відіграти одну з ключових ролей у досягненні миру на Донбасі – Єрмак

Укрінформ
Сполучені Штати Америки як стратегічний партнер України можуть відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі та поверненні українських територій.

Таку думку висловив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю на телеканалі «Україна», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

На запитання про можливе приєднання США до переговорів щодо Донбасу він зазначив: «У Нормандському форматі є чотири сторони. І приєднання когось нового до цього формату – це рішення чотирьох учасників».

Керівник Офісу Президента наголосив, що представники нової адміністрації США, зокрема Президент Джо Байден, віцепрезидент Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен, «дуже добре знають і розуміють Україну, розуміють ситуацію в нашій країні». Тому, на думку Єрмака, відносини між Сполученими Штатами та Україною мають вийти на новий якісний рівень.

За його словами, сьогодні керівництво України вже має контакти з новою адміністрацією США, і вони лише розвиватимуться.

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Як повідомлялося, нещодавно Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для телепрограми Axios на платформі HBO заявив, що варто подумати про можливість створення ще одного формату переговорів стосовно Донбасу, окрім «нормандського», із залученням США.

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