США можуть відіграти одну з ключових ролей у досягненні миру на Донбасі – Єрмак
Таку думку висловив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю на телеканалі «Україна», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
На запитання про можливе приєднання США до переговорів щодо Донбасу він зазначив: «У Нормандському форматі є чотири сторони. І приєднання когось нового до цього формату – це рішення чотирьох учасників».
Керівник Офісу Президента наголосив, що представники нової адміністрації США, зокрема Президент Джо Байден, віцепрезидент Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен, «дуже добре знають і розуміють Україну, розуміють ситуацію в нашій країні». Тому, на думку Єрмака, відносини між Сполученими Штатами та Україною мають вийти на новий якісний рівень.
За його словами, сьогодні керівництво України вже має контакти з новою адміністрацією США, і вони лише розвиватимуться.
Як повідомлялося, нещодавно Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для телепрограми Axios на платформі HBO заявив, що варто подумати про можливість створення ще одного формату переговорів стосовно Донбасу, окрім «нормандського», із залученням США.