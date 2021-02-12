«Україна 30»: наступний форум обговорить тарифи та енергетику

У рамках всеукраїнського форуму 15-17 лютого відбудеться обговорення тарифів та енергетичної незалежності.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Всеукраїнського форуму "Україна 30".

"Шлях до енергетичної незалежності має свою ціну. І це відображається, зокрема, на цифрах у рахунках українців за теплову та електроенергію. Чи є вони економічно обґрунтованими та справедливими? Ціль форуму — актуалізувати цю проблему. Задля пошуку відповідей на ці питання Офіс Президента, уряд, представники Верховної Ради, міжнародних організацій, авторитетні експерти та громадські діячі ініціюють обговорення та роз'яснення питань тарифів та нарахувань в рамках всеукраїнського форуму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що форум триватиме з 15 по 17 лютого.

Зокрема, учасники форуму розповідатимуть про принципи функціонування відкритого ринку газу, логіку ухвалення рішень щодо підвищення та зниження тарифів, вибір надійного постачальника та механізми отримання субсидій.

"Ми орієнтуємось на практики, прийняті у провідних країнах світу: диверсифікація джерел постачання, зниження частки традиційних джерел енергії та розвиток альтернативної енергетики", - зазначається у повідомленні.

Серед завдань анонсованого форуму - провести діалог влади та суспільства щодо тарифів; визначити стратегію та план дій влади на 2021 рік; продемонструвати високий рівень міжнародної співпраці та партнерства з ЄС в енергетичному секторі; збільшити довіру до дій влади і розуміння логіки ухвалення рішень; забезпечити більший доступ українців до коректної інформації, протидіяти дезінформації та фейкам.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який складатиметься з 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання.