Україна вимагає звільнити засудженого окупантами у Цхінвалі громадянина Грузії Гахеладзе

Міністерство закордонних справ України засуджує рішення російського окупаційного режиму Цхінвалі ув’язнити громадянина Грузії Зазу Гахеладзе на понад 12 років.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка щодо незаконного ув’язнення Гахеладзе.

“Це незаконне рішення грубо порушує норми і принципи міжнародного права та зобов’язання Російської Федерації в рамках угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. «Рішення» також демонструє справжні російські наміри дестабілізувати безпекову й гуманітарну ситуацію як на тимчасово окупованих територіях Грузії, так і в регіоні в цілому”, - заявив речник МЗС.

Він нагадав, що рішення Європейського суду з прав людини від 21 січня 2021 року підтвердило, що Російська Федерація окупувала частину суверенної території Грузії і є відповідальною за грубі порушення прав людини на цій території.

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“Вимагаємо від РФ негайно припинити дестабілізаційні кроки проти мирного грузинського населення на тимчасово окупованих територіях Грузії та звільнити незаконно ув’язненого громадянина Грузії Зазу Гахеладзе”, - заявив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, і закликав міжнародну спільноту посилити міжнародний тиск на РФ задля примушення її до припинення агресії проти Грузії і України та деокупації їхніх суверенних територій.

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Як повідомлялося, громадянин Грузії Заза Гахеладзе був незаконно затриманий 11 липня 2020 року на адміністративному кордоні Південної Осетії.

Верховний суд Південної Осетії 5 лютого 2021 року засудив Гахеладзе до 12 років і шести місяців позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині кордону і посяганні на життя службовця правоохоронних органів.