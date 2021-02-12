Україна та ЄС домовилися обмінюватися інформацією щодо фінансових шахрайських схем

Офіс генерального прокурора та Європейське бюро протидії шахрайству (OLAF) уклали угоду для захисту фінансових інтересів Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Євроінтеграційний портал.

Угоду про адміністративне співробітництво підписали генеральний прокурор Ірина Венедіктова та генеральний директор OLAF Вілле Італа. Цей документ укладений у контексті Угоди про асоціацію та створює правову підставу для спільної роботи двох органів у боротьбі з шахрайством та іншою незаконною діяльністю проти фінансових інтересів ЄС.

«Налагоджуючи співпрацю з такими структурами як Інтерпол, Європол та Європейське бюро протидії шахрайству, ми розширюємо можливості для ефективної роботи правоохоронних органів України та ЄС. Ми відкрили нову сторінку нашої співпраці, поглибивши обмін інформації з OLAF для спільної боротьби з шахрайством із коштами ЄС», − прокоментувала підписання угоди віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Угода дозволяє Офісу генерального прокурора та OLAF ефективніше обмінюватися інформацією, дотримуючись правил щодо конфіденційності та захисту даних.

"Угоди OLAF про адміністративне співробітництво забезпечують практичну основу для співпраці з відповідними органами влади в країнах, що не входять до ЄС, а також з міжнародними організаціями. OLAF має близько 40 таких угод із партнерами по всьому світу. Місія OLAF полягає у виявленні, розслідуванні та припиненні шахрайства з коштами ЄС", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Венедіктова доручила посилити боротьбу з незаконним видобутком бурштину та лісу

Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого Венедіктова підписала угоду про продовження співпраці між Офісом генерального прокурора та Базельським інститутом управління (Швейцарія).