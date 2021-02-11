Санкції ЄС можуть знімати з окремих людей, коли вкрадені кошти та майно повернуті - Шмигаль

Санкції Європейського Союзу можуть знімати з окремих фізичних осіб, коли ця процедура відіграла свою роль і вкрадене майно чи кошти були повернуті.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час спільної з представниками Європейської комісії пресконференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу. Захід транслювався на офіційному сайті Єврокомісії.

"Стосовно санкційної політики - Європа залишається на твердих непохитних позиціях щодо підтримки України, санкції продовжуються. Стосовно окремих фізичних осіб, там де санкції відіграли свою роль щодо цих осіб, кошти або цінності, які були вкрадені, повернуті, звичайно там санкції можуть завершувати свою дію, але це окрема процедура, яка підлягає окремому розгляду", - сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання щодо можливого розгляду у ЄС питання зняття санкцій з Януковича, Арбузова та Табачника і щодо скорочення списку осіб під санкціями ЄС.

Шмигаль додав, що діалог про санкції ведеться між Україною та Європейським Союзом на професійному і законодавчому рівні в повній мірі.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем з вівторка, 9 лютого, перебуває із робочим візитом у Брюсселі. Там уже відбулися зустрічі представників КМУ із керівництвом Європейського Союзу та НАТО. Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом низку важливих питань. Проведено низку інших важливих заходів. Урядовці 11 лютого взяли участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.

Фото: facebook.com/dshmyhal